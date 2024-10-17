На Хмельниччині під час тривоги знешкодили два БПЛА: без постраждалих і пошкоджень
Київ • УНН
У ніч на 17 жовтня на Хмельниччині засобами РЕБ знешкоджено два БПЛА. За повідомленням голови ОВА, постраждалих та руйнувань немає, населення закликають бути обережними з підозрілими предметами.
Два ворожих дрони були ліквідовані у Хмельницькій області внаслідок активної протидії засобів радіоелектронної боротьби у ніч на 17 жовтня, повідомив у четвер голова ОВА Сергій Тюрін, передає УНН.
Під час сигналу "Повітряна тривога", внаслідок активної протидії РЕБ знешкоджено 2 російських безпілотники. Станом на цю годину, повідомлень щодо травмованих, загиблих та руйнувань не надходило
Він також наголосив, що при виявленні підозрілих предметів, схожих на безпілотники, не потрібно вчиняти самостійно будь-яких дій. Необідно терміново повідомити про небезпечну знахідку поліцію, ДСНС чи військову адміністрацію.
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