В Хмельницкой области ночью обезвредили один "Shahed", был пожар на объекте критической инфраструктуры

В Хмельницкой области ночью был обезврежен один БпЛА типа "Shahed". Вместе с тем, в результате атаки произошел пожар на объекте критической инфраструктуры. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Хмельницкую ОГА (ОВА).

Детали

Сегодня ночью, во время воздушной тревоги, в области силы ПВО ВСУ обезвредили 1 БпЛА типа "Shahed". Вместе с тем, в результате атаки произошел пожар на объекте критической инфраструктуры - говорится в сообщении.

Сообщается, что пожар был оперативно ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала.

Дополнение

Украинская противовоздушная оборона сбила 21 из 49 обнаруженных вражеских беспилотников во время ночной атаки. Российские войска нанесли удары по линии фронта и объектам инфраструктуры в разных регионах.