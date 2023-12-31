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В Хмельницкой области ночью обезвредили один "Shahed", был пожар на объекте критической инфраструктуры

Киев  •  УНН

31 декабрь 2023, 07:32  •  16461 просмотра

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Украинская противовоздушная оборона обезвредила беспилотник "Шахед" в Хмельницкой области, который вызвал пожар на объекте инфраструктуры, обошлось без жертв.

В Хмельницкой области ночью был обезврежен один БпЛА типа "Shahed".  Вместе с тем, в результате атаки произошел пожар на объекте критической инфраструктуры. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Хмельницкую ОГА (ОВА).

Детали 

Сегодня ночью, во время воздушной тревоги, в области силы ПВО ВСУ обезвредили 1 БпЛА типа "Shahed". Вместе с тем, в результате атаки произошел пожар на объекте критической инфраструктуры

- говорится в сообщении. 

Сообщается, что пожар был оперативно ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала.

Дополнение

Украинская противовоздушная оборона сбила 21 из 49 обнаруженных вражеских беспилотников во время ночной атаки. Российские войска нанесли удары по линии фронта и объектам инфраструктуры в разных регионах.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
На Хмельниччині вночі знешкодили один "Shahed", була пожежа на об'єкті критичної інфраструктури
One Shahed was neutralized at night in Khmelnytsky region, there was a fire at a critical infrastructure facility
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В Хмельницкой области ночью обезвредили один "Shahed", был пожар на объекте критической инфраструктуры

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