В.Химикуса могут использовать в провокациях против Украины - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сичня.УНН. Пострадавшему в стрельбе с участием нардепа Сергея Пашинского Вячеславу Химикусу нужна охрана, чтобы избежать провокаций против Украины. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил народный депутат Антон Геращенко.
"Ответ я не получил, так как запрос (на предоставление охраны Химикусу - ред) был отправлен только вчера... Я надеюсь, что Юрий Луценко рассмотрев мой запрос примет соответствующее решение", - сказал А.Геращенко.
Он пояснил, что направил Генеральному прокурору Ю.Луценко депутатский запрос в связи с тем, что раненого Химикуса могут использовать для провокаций против Украины.
"Я не исключаю, в дальнейшем, когда господин Химикус выздоровеет, дай Бог ему здоровья, может произойти ситуация, при которой на него могут напасть, избить его, или, не дай Бог, летальный исход. Кого обвинят?", - Сказал А.Геращенко.
Напомним, С.Пашинский подал ходатайство о предоставлении охраны В.Химикусу.
Как сообщал УНН, 31 декабря в одном из сел Васильковского района нетрезвый мужчина бросился на народного депутата Украины Сергея Пашинского с бутылкой и ударил по голове, после чего депутат выстрелил ему в ногу.
Напомним, пострадавший в перестрелке с участием С.Пашинского рассказал свою версию.
10 января 2017 года следователи прокуратуры Киевской области допросили народного депутата Сергея Пашинского.