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В.Химикуса могут использовать в провокациях против Украины - нардеп

В.Химикуса могут использовать в провокациях против Украины - нардеп

Киев • УНН

 • 7119 просмотра

КИЕВ. 17 сичня.УНН. Пострадавшему в стрельбе с участием нардепа Сергея Пашинского Вячеславу Химикусу нужна охрана, чтобы избежать провокаций против Украины. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил народный депутат Антон Геращенко.

"Ответ я не получил, так как запрос (на предоставление охраны Химикусу - ред) был отправлен только вчера... Я надеюсь, что Юрий Луценко рассмотрев мой запрос примет соответствующее решение", - сказал А.Геращенко.

Он пояснил, что направил Генеральному прокурору Ю.Луценко депутатский запрос в связи с тем, что раненого Химикуса могут использовать для провокаций против Украины.

"Я не исключаю, в дальнейшем, когда господин Химикус выздоровеет, дай Бог ему здоровья, может произойти ситуация, при которой на него могут напасть, избить его, или, не дай Бог, летальный исход. Кого обвинят?", - Сказал А.Геращенко.

Напомним, С.Пашинский подал ходатайство о предоставлении охраны В.Химикусу.

Как сообщал УНН, 31 декабря в одном из сел Васильковского района нетрезвый мужчина бросился на народного депутата Украины Сергея Пашинского с бутылкой и ударил по голове, после чего депутат выстрелил ему в ногу.

Напомним, пострадавший в перестрелке с участием С.Пашинского рассказал свою версию.

10 января 2017 года следователи прокуратуры Киевской области допросили народного депутата Сергея Пашинского.

Украинские Национальные Новости

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