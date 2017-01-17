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В.Хімікуса можуть використати у провокаціях проти України - нардеп

В.Хімікуса можуть використати у провокаціях проти України - нардеп

Київ • УНН

 • 7119 перегляди

КИЇВ. 17 січня.УНН. Постраждалому у стрілянині за участю нардепа Сергія Пашинськкого В’ячеславу Хімікусу потрібна охорона, щоб уникнути провокацій проти України. Про це у ексклюзивному коментарі УНН заявив народний депутат Антон Геращенко.

"Відповідь я не отримав, тому що запит (на надання охорони Хімікусу - ред) був відправлений тільки вчора...Я сподіваюсь, що Юрій Луценко розглянувши мій запит ухвалить відповідне рішення",- сказав А.Геращенко.

Він пояснив, що направив Генеральному прокурору Ю.Луценко депутатський запит у зв'язку з тим, що пораненого Хімікуса можуть використати для провокацій проти України.

"Я не виключаю, у подальшому, коли пан Хімікус одужає, дай Бог йому здоров'я, може статися ситуація за якої на нього можуть напасти, побити його, або, не дай Бог, летальний кінець. Кого звинуватять?",- сказав А.Геращенко.

Нагадаємо, С.Пашинський подав клопотання про надання охорони В.Хімікусу.

Як повідомляв УНН, 31 грудня в одному з сіл Васильківщини нетверезий чоловік кинувся на народного депутата України Сергія Пашинського з пляшкою і вдарив по голові, після чого депутат вистрілив йому у ногу.

Нагадаємо, постраждалий у стрілянині за участю С.Пашинського розповів свою версію.

10 січня 2017 слідчі прокуратури Київської області допитали народного депутата Сергія Пашинського.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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