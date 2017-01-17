В.Хімікуса можуть використати у провокаціях проти України - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня.УНН. Постраждалому у стрілянині за участю нардепа Сергія Пашинськкого В’ячеславу Хімікусу потрібна охорона, щоб уникнути провокацій проти України. Про це у ексклюзивному коментарі УНН заявив народний депутат Антон Геращенко.
"Відповідь я не отримав, тому що запит (на надання охорони Хімікусу - ред) був відправлений тільки вчора...Я сподіваюсь, що Юрій Луценко розглянувши мій запит ухвалить відповідне рішення",- сказав А.Геращенко.
Він пояснив, що направив Генеральному прокурору Ю.Луценко депутатський запит у зв'язку з тим, що пораненого Хімікуса можуть використати для провокацій проти України.
"Я не виключаю, у подальшому, коли пан Хімікус одужає, дай Бог йому здоров'я, може статися ситуація за якої на нього можуть напасти, побити його, або, не дай Бог, летальний кінець. Кого звинуватять?",- сказав А.Геращенко.
Нагадаємо, С.Пашинський подав клопотання про надання охорони В.Хімікусу.
Як повідомляв УНН, 31 грудня в одному з сіл Васильківщини нетверезий чоловік кинувся на народного депутата України Сергія Пашинського з пляшкою і вдарив по голові, після чого депутат вистрілив йому у ногу.
Нагадаємо, постраждалий у стрілянині за участю С.Пашинського розповів свою версію.
10 січня 2017 слідчі прокуратури Київської області допитали народного депутата Сергія Пашинського.