В Херсонской области мужчина подорвался на российской мине "Лепесток"
Киев • УНН
48-летний мужчина наступил на вражескую мину, в результате чего получил взрывную травму и ампутацию стопы. Пострадавшего доставили в больницу.
В Змиевке Херсонской области, в результате детонации установленной захватчиками ПФМ-1, противопехотной фугасной мины "Лепесток", пострадал мужчина.
Передает УНН со ссылкой на Херсонскую ОВА.
В Херсонской области на российской противопехотной мине подорвался 48-летний мужчина. Инцидент произошел в селе Змиевка.
Сегодня в обед 48-летний мужчина наступил на вражескую мину "лепесток", из-за чего он получил взрывную травму и ампутацию стопы. Пострадавшего доставили в больницу для оказания медпомощи.
Напомним
62-летний житель села Змиевка Бериславского района наступил на противопехотную мину возле своего дома. Мужчина получил взрывную травму и ранения ног, сейчас находится в больнице.
В селе Помары, республики Марий Эл дошкольников одели в военную форму для мероприятия "Будем в армии служить". Дети выполняли военные задания, включая "разминирование мин" с участием родителей.