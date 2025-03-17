На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

У Зміївці Херсонської області, внаслідок детонації встановленої загарбниками ПФМ-1, протипіхотної фугасної міни "Пелюстка", постраждав чоловік.

Передає УНН із посиланням на Херсонську ОВА.

На Херсонщині на російській протипіхотній міні підірвався 48-річний чоловік. Інцидент стався у селі Зміївка.

Сьогодні в обід 48-річний чоловік наступив на ворожу міну "лепесток", через що він дістав вибухову травму та ампутацію стопи. Потерпілого доставили до лікарні для надання меддопомоги. - інформує Херсонська ОВА.

Нагадаємо

62-річний мешканець села Зміївка Бериславського району наступив на протипіхотну міну поблизу свого дому. Чоловік отримав вибухову травму та поранення ніг, наразі перебуває у лікарні.

У селі Помари, республіки Марій Ел дошкільнят одягли у військову форму для заходу "Будемо в армії служити". Діти виконували військові завдання, включаючи "розмінування мін" за участю батьків.