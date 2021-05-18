В Херсонской области зафиксировано лишь 28 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. На Херсонщине за последние сутки зафиксировано 28 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 1059 человек. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.
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“За последние сутки проведено 482 ПЦР-исследования, 410 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 1840 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 28 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 11 мужчин и 17 женщин. Из них 5 детей”, — говорится в сообщении.
Детали
В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: “15 человек находится на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 13 человек”.
Отмечается, что за сутки умерли 13 человек. Все они имели пневмонию и COVID-19. Также в области 249 выздоровлений.
Вакцинации
За последние сутки в Херсонской области от COVID-19 прививки получили 379 человек. Из них:
— 203 женщины;
— 176 мужчин.
Всего в области использовано 30506 доз вакцин Oxford / AstraZeneca (CoviShield), CoronaVac (Sinovac Biotech) и Comirnaty (Pfizer-BioNTech).
"Поэтому сейчас в области 33 383 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Из них:
— 28 056 человек победили недуг;
— 4268 человек инфицированы COVID-19;
— 1059 человек умерли.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 156 000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 48 184 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.