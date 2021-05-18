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В Херсонській області зафіксовано лише 28 нових випадків COVID-19

Київ • УНН

 • 8489 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. На Херсонщині за останню добу зафіксовано 28 нових лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Всього в області з початку пандемії померло 1059 людей. Про це повідомили на сторінці Херсонської ОДА у Facebook, передає УНН.

В Херсонській області зафіксовано лише 28 нових випадків COVID-19

Цитата

“За останню добу проведено 482 ПЛР-дослідження, 410 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 1840 досліджень експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 28 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 11 чоловіків та 17 жінок. З них 5 дітей”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: “15 осіб перебуває на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 13 осіб”.

Зазначається, що за добу померли 13 осіб. Всі вони мали пневмонію та COVID-19.
Також в області 249 одужань.

Вакцинації

За останню добу на Херсонщині від COVID-19 щеплення отримали 379 осіб. З них:

— 203 жінки;
— 176 чоловіків.

Всього в області використано 30 506 доз вакцин Oxford/AstraZeneca (CoviShield), CoronaVac (Sinovac Biotech) та Comirnaty (Pfizer-BioNTech).

"Тож наразі в області 33 383 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус. З них:

— 28 056 людей побороли недуг;

— 4 268 людей інфіковані COVID-19;

— 1 059 людей померли.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 156 000 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 48 184 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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