В Херсонській області зафіксовано лише 28 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. На Херсонщині за останню добу зафіксовано 28 нових лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Всього в області з початку пандемії померло 1059 людей. Про це повідомили на сторінці Херсонської ОДА у Facebook, передає УНН.
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“За останню добу проведено 482 ПЛР-дослідження, 410 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 1840 досліджень експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 28 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 11 чоловіків та 17 жінок. З них 5 дітей”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: “15 осіб перебуває на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 13 осіб”.
Зазначається, що за добу померли 13 осіб. Всі вони мали пневмонію та COVID-19.
Також в області 249 одужань.
Вакцинації
За останню добу на Херсонщині від COVID-19 щеплення отримали 379 осіб. З них:
— 203 жінки;
— 176 чоловіків.
Всього в області використано 30 506 доз вакцин Oxford/AstraZeneca (CoviShield), CoronaVac (Sinovac Biotech) та Comirnaty (Pfizer-BioNTech).
"Тож наразі в області 33 383 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус. З них:
— 28 056 людей побороли недуг;
— 4 268 людей інфіковані COVID-19;
— 1 059 людей померли.
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 156 000 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 48 184 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.