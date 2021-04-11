В Херсонской области зафиксировано 312 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. На Херсонщине за последние сутки зафиксировано 312 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерли 797 человека. Об этом сообщили в пресс-центре Херсонской ОГА, передает УНН.
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“За последние сутки проведено 1097 ПЦР-исследований, 372 исследования методом ИФА на выявление коронавируса, а также 479 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 312 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 105 мужчин и 207 женщин. Из них 22 ребенка и 10 медицинских работников”, — говорится в сообщении.
Детали
В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное, 267 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 45 человек.
Отмечается, что умерли четыре человека. Имели пневмонию и COVID-19.
Добавляется, что за сутки зафиксировали 148 выздоровлений.
“Поэтому сейчас в области 27 201 лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусом. Из них:
— 21 969 человек победили недуг;
— 4435 человек инфицированы COVID-19;
— 797 человек умерли”, — говорится в сообщении.
Общая ситуация
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 841 137 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 36 779 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.