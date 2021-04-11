В Херсонській області зафіксовано 312 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. На Херсонщині за останню добу зафіксовано 312 нових лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Всього в області з початку пандемії померло 797 людини. Про це повідомили у пресцентрі Херсонської ОДА, передає УНН.
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“За останню добу проведено 1097 ПЛР-досліджень, 372 дослідження методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 479 досліджень експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 312 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 105 чоловіків і 207 жінок. З них 22 дитини та 10 медичних працівників”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний, 267 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 45 осіб.
Зазначається, що померли чотири людини. Мали пневмонію та COVID-19.
Додається, що за добу одужало 148 людей.
“Тож наразі в області 27 201 лабораторно підтверджений випадок захворювання на коронавірус. З них:
— 21 969 людей побороли недуг;
— 4 435 людей інфіковані COVID-19;
— 797 людей померли”, — йдеться у повідомленні.
Загальна ситуація
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 841 137 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 36 779 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.