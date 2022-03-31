В Херсонской области оккупанты планируют создать собственные "администрации"

Цитата

"Захватчики направляют свой больной креатив на временно оккупированные районы Херсонской области. Пытаются организовать там какие-то свои непонятные структуры, пытаются придумать, как закрепить там свое присутствие. Конечно, это для них бесперспективно. Чем больше они будут проявлять там свою активность, тем серьезнее в итоге будут потери самой россии. Самих русских. Ведь кто же еще заплатит за оккупацию чужой земли?", - сказал президент.

Напомним

Российские оккупанты накапливают свои силы на Донбассе, в Мариуполе и на Харьковском направлении.