В Херсонской области оккупанты планируют создать собственные "администрации"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Ситуация на Южном направлении и на Донбассе остается крайне сложной. В Херсонской области оккупанты планируют создать собственные "администрации". Об этом во время своего видеообращения рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
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"Захватчики направляют свой больной креатив на временно оккупированные районы Херсонской области. Пытаются организовать там какие-то свои непонятные структуры, пытаются придумать, как закрепить там свое присутствие. Конечно, это для них бесперспективно. Чем больше они будут проявлять там свою активность, тем серьезнее в итоге будут потери самой россии. Самих русских. Ведь кто же еще заплатит за оккупацию чужой земли?", - сказал президент.
Напомним
Российские оккупанты накапливают свои силы на Донбассе, в Мариуполе и на Харьковском направлении.