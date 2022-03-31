В Херсонській області окупанти планують створити власні "адміністрації"

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"Загарбники направляють свій хворий креатив на тимчасово окуповані райони Херсонської області. Намагаються організувати там якісь свої незрозумілі структури, намагаються придумати, як закріпити там свою присутність. Звичайно, це для них безперспективно. Що більше вони будуть проявляти там свою активність, то серйознішими в підсумку будуть втрати самої росії. Самих росіян. Бо хто ж іще заплатить за окупацію чужої землі?", - сказав президент.

Нагадаємо

Російські окупанти накопичують свої сили на Донбасі, у Маріуполі та на Харківському напрямку.