Окупанти накопичують потенціал для ударів на Донбасі, Маріуполі та Харківському напрямку - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Російські окупанти накопичують свої сили на Донбасі, у Маріуполі та на Харківському напрямку. Про це під час свого відеозвернення заявив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
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"На Донбасі, у Маріуполі, на Харківському напрямку російські війська накопичують потенціал для ударів. Потужних ударів. Будемо захищатися. Будемо робити все, що зможемо, щоб зупинити окупантів і очистити нашу землю від їхніх злих і безглуздих химер", - сказав президент.
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Зеленський позбавив вищих військових звань двох генералів СБУ.