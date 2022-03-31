Окупанти накопичують потенціал для ударів на Донбасі, Маріуполі та Харківському напрямку - Зеленський

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"На Донбасі, у Маріуполі, на Харківському напрямку російські війська накопичують потенціал для ударів. Потужних ударів. Будемо захищатися. Будемо робити все, що зможемо, щоб зупинити окупантів і очистити нашу землю від їхніх злих і безглуздих химер", - сказав президент.

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Зеленський позбавив вищих військових звань двох генералів СБУ.