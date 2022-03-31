Оккупанты накапливают потенциал для ударов на Донбассе, Мариуполе и Харьковском направлении - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Российские оккупанты накапливают свои силы на Донбассе, в Мариуполе и на Харьковском направлении. Об этом во время своего видеообращения заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
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"На Донбассе, в Мариуполе, на Харьковском направлении российские войска накапливают потенциал для ударов. Мощных ударов. Будем защищаться. Будем делать все, что сможем, чтобы остановить оккупантов и очистить нашу землю от их злых и глупых химер", - сказал президент.
Напомним
Зеленский лишил высших воинских званий двух генералов СБУ.