Оккупанты накапливают потенциал для ударов на Донбассе, Мариуполе и Харьковском направлении - Зеленский

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"На Донбассе, в Мариуполе, на Харьковском направлении российские войска накапливают потенциал для ударов. Мощных ударов. Будем защищаться. Будем делать все, что сможем, чтобы остановить оккупантов и очистить нашу землю от их злых и глупых химер", - сказал президент.

Напомним

Зеленский лишил высших воинских званий двух генералов СБУ.