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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Херсоне продавцы с рынка перекрыли дорогу из-за АЧС

В Херсоне продавцы с рынка перекрыли дорогу из-за АЧС

Киев • УНН

 • 11180 просмотра

ХЕРСОН-КИЕВ. 20 марта. УНН. В Херсоне люди, торгующие на рынке, перекрыли дорогу на улице Перекопская, передает корреспондент УНН.

По словам людей, им запрещают торговать свининой из-за карантинных ограничений. В некоторых районах области была обнаружена африканская чума свиней.

"Из-за карантина всем сельским жителям запретили продавать домашнюю свинину. Мы нигде не можем взять свинину. Сделали так, что ее нельзя нигде продавать. Справки ветеринарные врачи не выдают, им это запретила наша администрация. Они просто задавливают жителей села. Те люди, которые кормят и растят свиней, чтобы прожить, выучить детей, купить одежду, не имеют права продавать", - прокомментировала корреспонденту УНН одна из участниц акции Светлана.

В перекрытии дороги приняло участие до ста человек. Митинговали они возле здания госслужбы Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей.

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К митингующим прибыли представители областной власти и обещали завтра утром еще раз встретиться с инициативной группой торговцев и разрешить конфликтную ситуацию.

По словам торговцев, завтра они собирают митинг под зданием ОГА. Если компромисс не будет найден, то вместе с сельскими жителями обещают перекрыть Антоновский мост.

По информации пресс-службы ГосЧС Херсонской области в трех районах области: Ивановском, Олешковском и Голопристанском снят карантин АЧС, но оставлены ограничения по выращиванию и реализации мяса свинины на срок 6 месяцев.

В трех районах Белозерском, Высокопольском и Нововоронцовском еще продолжаются карантинные ограничения.

Как сообщал УНН, по словам нардепа С.Тригубенко, Госпродпотребслужба не имеет четкого плана действий по преодолению АЧС.

Также политики сообщил, что специалисты обвиняют Госпродпотребслужбу в том, что она отмежевалась от науки и не дает разрешений ученым на выезд к ячейкам вспышек АЧС.

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