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В Херсоні продавці з ринку перекрили дорогу через АЧС

В Херсоні продавці з ринку перекрили дорогу через АЧС

Київ • УНН

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ХЕРСОН-КИЇВ. 20 березня. УНН. В Херсоні люди, що торгують на ринку, перекрили дорогу на вулиці Перекопська, передає кореспондент УНН.

За словами людей, їм забороняють торгувати свининою через карантинні обмеження. В деяких районах області була виявлена африканська чума свиней.

“Через карантин усім селянам заборонили продавати домашню свинину. Ми ніде не можемо взяти свинину. Зробили так, що її не можна ніде продавати. Справки ветеринарні лікарі не видають, їм це заборонила наша адміністрація. Вони просто задавлюють селян. Ті люди, які кормлять та ростять свиней, щоб прожити, вивчити дітей, купити одяг, не мають права продавати”, — прокоментувала кореспонденту УНН одна з учасниць акції Світлана.

В перекритті дороги взяло участь до ста людей. Мітингували біля будівлі держслужби України з питань безпеки продуктів харчування і захисту споживачів.

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До мітингарів прибули представники обласної влади та обіцяли завтра зранку ще раз зустрітися з ініціативною групою торговців та вирішити конфліктну ситуацію.

За словами торговців, завтра вони збирають мітинг під будівлею ОДА. Якщо компроміс не буде знайдено, то разом із селянами обіцяють перекрити Антонівський міст.

За інформацією від прес-служби ДСНС Херсонщини в трьох районах області: Іванівському, Олешківському та Голопристанському знято карантинні обмеження щодо АЧС, але залишено обмеження щодо вирощування та реалізації м’яса свинини на термін 6 місяців.

У трьох районах Білозерському, Високопільському та Нововоронцовському ще тривають карантинні обмеження.

Як повідомляв УНН, за словами нардепа С.Тригубенка, Держпродспоживслужба не має чіткого плану дій щодо подолання АЧС.

Також політики повідомив, що фахівці звинувачують Держпродспоживслужбу у тому, що вона відмежувалася від науки і не надає дозволи науковцям на виїзд до осередків спалахів АЧС

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