В Херсоне враг атаковал дроном парня на остановке и ранил еще двух человек, в области есть погибшая

Херсон с утра под ударом российских войск, в квартире пострадала женщина, а возле дома - мужчина, парень получил ранения на остановке из-за вражеской атаки дроном, в области погибла женщина, сообщили в Херсонской ОВА и глава ОВА Александр Прокудин в четверг, пишет УНН.

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"С самого утра российская армия бьет по Херсону", - сообщили в ОВА в Telegram.

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"Оккупанты атаковали с беспилотника парня, который стоял на остановке в Херсоне. Бригада "скорой" доставила в больницу 19-летнего херсонца, который получил взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки", - отметили в ОВА, добавив, что пострадавший - под наблюдением врачей, получает необходимую медицинскую помощь.

В результате обстрела Корабельного района города, по сообщению, пострадала 76-летняя женщина, которая находилась в квартире. У нее - взрывная травма, контузия и осколочное ранение бедра. Ее доставили в больницу для оказания медпомощи.

Также, как указано, из-за российского обстрела Корабельного района Херсона ранен еще один мужчина. Бригада "экстренки" доставили в больницу 39-летнего мужчину, который попал под вражеский обстрел возле подъезда дома. Он получил взрывную травму, контузию и осколочное ранение живота, сообщили в ОВА.

В области из-за российского обстрела села Томарино погибла местная жительница. Под вражеский удар попала 87-летняя женщина. Она получила ранения, несовместимые с жизнью, сообщил в Telegram глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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