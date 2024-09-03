В Херсоне возобновили движение электротранспорта - ГВА
Киев • УНН
В Херсоне восстановлено движение электротранспорта после аварийного отключения электросети. Электротранспорт будет курсировать до 18:30, сообщил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.
Движение электротранспорта восстановили в Херсоне. Об этом сообщил председатель Херсонской ГВА Роман Мрочко, передает УНН.
"В Херсоне восстановлено движение электротранспорта. Троллейбусы будут курсировать до 18.30", - говорится в сообщении.
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Из-за повреждения в электросети в Херсоне не ходит электротранспорт. Председатель Херсонской ГВА сообщил, что сегодня троллейбусы не выйдут на линию, а специалисты работают над устранением проблемы.
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