У Херсоні відновили рух електротранспорту - МВА
Київ • УНН
У Херсоні відновлено рух електротранспорту після аварійного відключення електромережі. Електротранспорт курсуватиме до 18:30, повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.
Рух електротранспорту відновили у Херсоні. Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, передає УНН.
"У Херсоні відновлено рух електротранспорту. Тролейбуси курсуватимуть до 18.30", - йдеться у повідомленні.
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Через пошкодження в електромережі у Херсоні не ходить електротранспорт. Голова Херсонської МВА повідомив, що сьогодні тролейбуси не вийдуть на лінію, а фахівці працюють над усуненням проблеми.
У Херсоні сталися перебої зі світлом через ворожі обстріли03.09.24, 13:20 • 22045 переглядiв