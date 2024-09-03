У Херсоні зупинився електротранспорт через аварійне відключення
Київ • УНН
Через пошкодження в електромережі у Херсоні не ходить електротранспорт. Голова Херсонської МВА повідомив, що сьогодні тролейбуси не вийдуть на лінію, а фахівці працюють над усуненням проблеми.
Через аварійне відключення у Херсоні не ходить електротранспорт. Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, передає УНН.
"Більше двох годин чекали на відновлення руху, але пошкодження в електромережі виявились набагато складнішими. Фахівці працюють над їх усуненням", - повідомив голова Херсонської МВА.
За словами Мрочка, сьогодні тролейбуси на лінії вже не вийдуть. Їх заводять у ДЕПО.
"Коли буде відновлено рух електротранспорту в місті, ми повідомимо додатково", - йдеться у повідомленні.
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Голова Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив, що у Херсоні внаслідок ворожих обстрілів виникли перебої з електрикою, можливі також перебої з водопостачанням.