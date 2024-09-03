В Херсоне остановился электротранспорт из-за аварийного отключения

Из-за аварийного отключения в Херсоне не ходит электротранспорт. Об этом сообщил председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.

«Более двух часов ждали восстановления движения, но повреждения в электросети оказались гораздо сложнее. Специалисты работают над их устранением», - сообщил председатель Херсонской МВА.

По словам Мрочко, сегодня троллейбусы на линии уже не выйдут. Их заводят в ДЕПО.

«Когда будет восстановлено движение электротранспорта в городе, мы сообщим дополнительно», - говорится в сообщении.

Ранее

Председатель Херсонской МВА Роман Мрочко сообщил, что в Херсоне в результате вражеских обстрелов возникли перебои с электричеством, возможны также перебои с водоснабжением.