В Херсоне остановился электротранспорт из-за аварийного отключения
Киев • УНН
Из-за повреждения в электросети в Херсоне не ходит электротранспорт. Председатель Херсонской МВА сообщил, что сегодня троллейбусы не выйдут на линию, а специалисты работают над устранением проблемы.
Из-за аварийного отключения в Херсоне не ходит электротранспорт. Об этом сообщил председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.
«Более двух часов ждали восстановления движения, но повреждения в электросети оказались гораздо сложнее. Специалисты работают над их устранением», - сообщил председатель Херсонской МВА.
По словам Мрочко, сегодня троллейбусы на линии уже не выйдут. Их заводят в ДЕПО.
«Когда будет восстановлено движение электротранспорта в городе, мы сообщим дополнительно», - говорится в сообщении.
Ранее
Председатель Херсонской МВА Роман Мрочко сообщил, что в Херсоне в результате вражеских обстрелов возникли перебои с электричеством, возможны также перебои с водоснабжением.