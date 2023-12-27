В Херсоне восстановили электроснабжение для почти 90 тысяч абонентов
Энергетики восстанавливают электроснабжение в Херсоне, где россияне оставили без света почти сто тысяч домов.
Работаем над новыми оборонными пакетами: Зеленский анонсировал важные международные мероприятия на январь и февраль
Зеленский сообщает об успехах украинской противовоздушной обороны против "шахедов", а также о планах относительно международных мероприятий и новых оборонных пакетов для дальнейшего укрепления Украины.
Украина разрабатывает гибридные системы ПВО, которые "уже работают на поле боя" - Камышин
Украина в сотрудничестве с США разработала гибридные системы противовоздушной обороны, некоторые из которых уже действуют на фронте.
В МВФ ожидают, что Украина получит международную финансовую помощь до конца марта
МВФ отмечает важность своевременной международной финансовой помощи для Украины, отмечая риски инфляции и сокращения расходов без нее.
Украина продлила антарктическую программу до 2025 года
Украина продлила свою программу антарктических исследований до 2025 года, включая модернизацию станции "Академик Вернадский".
россияне атаковали Никопольщину из артиллерии и дронами-камикадзе: повреждены дома и газопровод
российские войска атаковали Никопольский район из артиллерии и беспилотников, повредив здания и газопровод, но о жертвах не сообщалось.
Шмыгаль: 3,3 млрд грн будут распределены регионам на содержание школ и больниц
Украина перераспределяет 3,3 млрд грн на школы и больницы, а также финансирует образование по программе "Защита Украины".
Частично ушел под воду: появились новые спутниковые фото российского "Новочеркасска"
На новых спутниковых снимках видно, что десантный корабль "Новочеркасск" частично ушел под воду после атаки ВСУ на бухту в Феодосии.
Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса
Дестабилизирующие заявления Кирилла Кернеса сразу же растиражировали российские СМИ, которые только и ждут появления в медиаполе известных фамилий.
Реализация Стратегии интегрированного управления границами: правительство утвердило план мероприятий
Кабинет министров Украины утвердил план управления границами на 2023-2025 годы, сосредоточившись на практиках ЕС, совместном контроле и модернизации.