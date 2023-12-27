В Херсоне восстановили электроснабжение для почти 90 тысяч абонентов

В Херсоне энергетики восстанавливают электроснабжение горожанам, которые остались без света после вчерашнего массированного обстрела рф. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, передает УНН.

Детали

Сейчас в Херсоне остаются без света около 4 тысяч клиентов после предыдущих обстрелов. Еще более 700 абонентов - без света в результате подтопления после подрыва плотины Каховской ГЭС. В области без напряжения 46 населенных пунктов. - резюмировали в ведомстве.

По Херсонской области россияне выпустили 391 снаряд, попали по критической инфраструктуре - ОВА

В Минэнерго напомнили, что после атаки врага в областном центре без света остались около 94 тысяч абонентов. Еще 1,7 тысячи клиентов были обесточены в соседнем населенном пункте

Кроме того, были нарушения в работе Херсонской ТЭЦ, однако это не сказалось на стабильности теплоснабжения.

Дополнение

Сегодня стало известно, что россияне атаковали инфраструктуру на Черниговщине, что привело к отключению электроэнергии в девяти населенных пунктах.

Напомним,

В НЭК "Укрэнерго" и Минэнерго заявили, что в Украине несколько повысилось потребление электроэнергии. При этом импорт осуществляется из Словакии, Польши, Румынии и Молдовы.