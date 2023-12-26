По Херсонской области россияне выпустили 391 снаряд, попали по критической инфраструктуре - ОВА

Российские войска за прошедшие сутки обстреляли Херсонскую область 74 раза, попали по критической инфраструктуре в Херсонском районе, известно об одном раненом человеке, сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

За минувшие сутки противник совершил 74 обстрела, выпустив 391 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 32 снаряда - написал Прокудин в Telegram.

Детали

По словам главы ОВА, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; объект критической инфраструктуры в Херсонском районе.

"Из-за российской агрессии один человек получил ранения", - сообщил Прокудин.

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