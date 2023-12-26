По Херсонской области россияне выпустили 391 снаряд, попали по критической инфраструктуре - ОВА
Российские войска 74 раза обстреляли Херсонскую область, ранив одного человека.
Генштаб: количество ликвидированных оккупантов приблизилось к 355 тысячам
По данным Генерального штаба Украины, с момента вторжения в Украину российские войска потеряли около 354 960 человек личного состава и разнообразную технику, включая 5 899 танков и 23 корабля и катера.
В небе над Украиной ночью уничтожено 13 из 19 "шахедов"
Силы обороны Украины уничтожили 13 российских беспилотников и нанесли удар по российскому десантному кораблю "Новочеркасск".
В Грузии стали больше пить пива: до 45 литров на человека в год
Ожидается, что в 2023 году потребление пива в Грузии достигнет 133 миллионов литров, причем 92% будет произведено на местном уровне.
Легкоатлетка Магучих и пловец Желтяков признаны лучшими спортсменами года - НОК
Магучих и Желтяков были названы НОК лучшими спортсменами Украины 2023 года за свои международные победы.
26 декабря: Международный день крупье, День подарков
Сегодня - Международный день крупье. Также во многих странах отмечают День подарков - традицию дарения, когда деньги, собранные в церквях, раздают нуждающимся.
В Украине сегодня дожди, на Киевщине - опасные метеоявления
В Украине ожидается дождливая погода с максимальной температурой 11°C; в Киевской области предупредили об опасных условиях, включая сильный ветер.
ВСУ ударили по российскому десантному кораблю "Новочеркасск" в Крыму
Украинские военные нанесли удар по российскому кораблю "Новочеркасск" в Крыму, сообщил генерал-лейтенант Воздушных сил Николай Олещук.
Турецкий телеканал TGRT Haber уволил ведущую, которая появилась в эфире с чашкой Starbucks
Турецкий телеканал TGRT уволил ведущую новостей за демонстрацию чашки Starbucks в эфире, ссылаясь на косвенную рекламу и произраильские связи.
На этой неделе в Турции планируют провести первый полет новейшего истребителя KAAN
Новый турецкий боевой самолет KAAN совершит свой первый полет 27 декабря. Первые наземные испытания самолета начались еще в марте этого года.