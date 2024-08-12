В Херсоне в результате обстрела ранен 61-летний мужчина
Киев • УНН
Во время вражеского обстрела Херсона пострадал 61-летний мужчина, получив ранения руки и ягодицы. Российская армия атаковала город с временно оккупированного левобережья.
В Херсоне в результате вражеского обстрела травмирован 61-летний мужчина. Об этом сообщил председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.
По словам Мрочко, у 61-летнего мужчины повреждена рука и ягодица.
"Обновляем информацию о пострадавших", - добавил Мрочко.
Ранее
Как сообщал УНН, глава Херсонской МВА Роман Мрочко сообщил об атаке российской армии на Херсон с временно оккупированного левобережья. В Днепровском районе города раздаются взрывы, жителей призывают перейти в более безопасные места.
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