В Херсоне в результате обстрела ранен 61-летний мужчина

В Херсоне в результате вражеского обстрела травмирован 61-летний мужчина. Об этом сообщил председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.

По словам Мрочко, у 61-летнего мужчины повреждена рука и ягодица.

"Обновляем информацию о пострадавших", - добавил Мрочко.

Ранее

Как сообщал УНН, глава Херсонской МВА Роман Мрочко сообщил об атаке российской армии на Херсон с временно оккупированного левобережья. В Днепровском районе города раздаются взрывы, жителей призывают перейти в более безопасные места.