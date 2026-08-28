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В Херсоне в больнице умер 61-летний мужчина, которого утром атаковал российский дрон

Киев • УНН

 • 1776 просмотра

61-летний мужчина получил тяжёлые травмы во время атаки российского дрона в центре Херсона. Он умер в больнице.

В Херсоне в больнице умер 61-летний мужчина, которого утром атаковал российский дрон

61-летний мужчина, которого утром 28 августа российские военные атаковали дроном в центре Херсона, умер в больнице. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

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По словам Прокудина, мужчина получил тяжелые травмы в результате атаки и был госпитализирован. Медики до последнего боролись за его жизнь.

Медики до последнего боролись за жизнь 61-летнего херсонца. К сожалению, полученные травмы оказались слишком тяжелыми

- заявил Прокудин.

Глава Херсонской ОВА выразил соболезнования родным и близким погибшего.

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Степан Гафтко

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