У Херсоні в лікарні помер 61-річний чоловік, якого зранку атакував російський дрон
Київ • УНН
61-річний чоловік зазнав тяжких травм під час атаки російського дрона в центрі Херсона. Він помер у лікарні.
61-річний чоловік, якого вранці 28 серпня російські військові атакували дроном у середмісті Херсона, помер у лікарні. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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За словами Прокудіна, чоловік отримав тяжкі травми внаслідок атаки та був госпіталізований. Медики до останнього боролися за його життя.
Медики до останнього боролися за життя 61-річного херсонця. На жаль, отримані травми виявились надто тяжкими
Очільник Херсонської ОВА висловив співчуття рідним і близьким загиблого.
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