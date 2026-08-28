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У Херсоні в лікарні помер 61-річний чоловік, якого зранку атакував російський дрон

Київ • УНН

 • 734 перегляди

61-річний чоловік зазнав тяжких травм під час атаки російського дрона в центрі Херсона. Він помер у лікарні.

У Херсоні в лікарні помер 61-річний чоловік, якого зранку атакував російський дрон

61-річний чоловік, якого вранці 28 серпня російські військові атакували дроном у середмісті Херсона, помер у лікарні. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

Деталі

За словами Прокудіна, чоловік отримав тяжкі травми внаслідок атаки та був госпіталізований. Медики до останнього боролися за його життя.

Медики до останнього боролися за життя 61-річного херсонця. На жаль, отримані травми виявились надто тяжкими

- заявив Прокудін.

Очільник Херсонської ОВА висловив співчуття рідним і близьким загиблого.

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Степан Гафтко

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