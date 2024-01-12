В Херсоне улицу переименовали на честь погибшего патрульного Виталия Новицкого

Хантер Байден не признает себя виновным в уклонении от уплаты налогов

Хантер Байден не признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов, судебное разбирательство назначено на июнь 2024 года; он также отверг обвинения по отдельному делу о нарушении закона об оружии.