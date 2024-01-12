У Херсоні вулицю перейменували на честь загиблого патрульного Віталія Новицького
Київ • УНН
У Херсоні перейменували вулицю на честь загиблого під час обстрілу міліціонера Віталія Новицького. Міська рада ухвалила рішення про перейменування після громадського голосування.
У Херсоні вулицю перейменували на честь загиблого патрульного поліцейського. Про це повідомила пресслужба Нацполіції України, передає УНН.
У Херсоні з'явилася вулиця, названа на честь нашого загиблого патрульного Віталія Новицького
Деталі
Поліцейський Віталій Новицький загинув 2 жовтня 2023 року після ворожого обстрілу.
Відомо, що Херсонська міськрада перейменувала вул. Адмірала Макарова у Корабельному районі міста на вул. Віталія Новицького.
Цьому перейменуванню передувало відкрите голосування на сайті Херсонської МВА.
В Ніжині перейменували вулицю на честь Мацієвського, розстріляного після слів “Слава Україні!”28.03.23, 20:59 • 278732 перегляди
У Херсоні чотири вулиці перейменували на честь загиблих внаслідок російської агресії поліцейських - Романа Набєгова, Руслана Сторчеуса, Влада Ковальова та Андрія Тарчинського.