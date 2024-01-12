У Херсоні вулицю перейменували на честь загиблого патрульного Віталія Новицького

У Херсоні вулицю перейменували на честь загиблого патрульного поліцейського. Про це повідомила пресслужба Нацполіції України, передає УНН.

У Херсоні з'явилася вулиця, названа на честь нашого загиблого патрульного Віталія Новицького йдеться у повідомленні.

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Поліцейський Віталій Новицький загинув 2 жовтня 2023 року після ворожого обстрілу.

Відомо, що Херсонська міськрада перейменувала вул. Адмірала Макарова у Корабельному районі міста на вул. Віталія Новицького.

Цьому перейменуванню передувало відкрите голосування на сайті Херсонської МВА.

В Ніжині перейменували вулицю на честь Мацієвського, розстріляного після слів “Слава Україні!”

У Херсоні чотири вулиці перейменували на честь загиблих внаслідок російської агресії поліцейських - Романа Набєгова, Руслана Сторчеуса, Влада Ковальова та Андрія Тарчинського.