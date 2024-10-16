В Херсоне снова сообщают о перебоях с электричеством
Киев • УНН
В части Днепровского района Херсона возникли перебои с электроснабжением. По предварительным данным, причиной стали вражеские обстрелы, сообщил председатель Херсонской МВА Роман Мрочко.
После того, как в Херсоне начали возвращать свет, в одном из районов города снова сообщают о перебоях с электричеством - вероятно, из-за вражеских обстрелов. Об этом написал в среду глава Херсонской ГВА Роман Мрочко в Telegram, пишет УНН.
В части Днепровского района возникли перебои с электричеством. Предварительно, причиной стали вражеские обстрелы
В Херсоне уже начали получать свет, в Николаевской области тоже16 октября 2024, 09:40 • 7817 просмотров