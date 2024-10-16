У Херсоні знову повідомляють про перебої з електрикою
Київ • УНН
У частині Дніпровського району Херсона виникли перебої з електропостачанням. За попередніми даними, причиною стали ворожі обстріли, повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.
Після того, як у Херсоні почали повертати світло, в одному з районів міста знову повідомляють про перебої з електрикою - імовірно, через ворожі обстріли. Про це написав у середу голова Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram, пише УНН.
У частині Дніпровського району виникли перебої з електрикою. Попередньо, причиною стали ворожі обстріли
У Херсоні вже почали отримувати світло, на Миколаївщині теж16.10.24, 12:40 • 10705 переглядiв