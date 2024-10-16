У Херсоні знову повідомляють про перебої з електрикою

Після того, як у Херсоні почали повертати світло, в одному з районів міста знову повідомляють про перебої з електрикою - імовірно, через ворожі обстріли. Про це написав у середу голова Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram, пише УНН.

У частині Дніпровського району виникли перебої з електрикою. Попередньо, причиною стали ворожі обстріли - повідомив Мрочко.

У Херсоні вже почали отримувати світло, на Миколаївщині теж