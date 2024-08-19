В Херсоне слышны взрывы - СМИ
Киев • УНН
В Херсоне сообщают о взрывах, но городские и областные власти пока не комментируют ситуацию.
В Херсоне слышны взрывы, передает УНН со ссылкой на Суспільне.
Пока городские и областные власти не комментировали информацию о взрыве.
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Напомним
В результате российской атаки дронами в Херсоне поврежден газопровод. Около 600 домовладений в Днепровском районе временно остались без газоснабжения, аварийно-восстановительные работы проведут после улучшения ситуации с безопасностью.