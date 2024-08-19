В Херсоне слышны взрывы - СМИ

"Укргидроэнерго" ожидает 200 миллионов евро для восстановления поврежденных обстрелами ГЭС 46 минут назад • 6008 просмотра

Завтра в Украине снова будут действовать графики отключений: сколько очередей и когда будут выключать 4 часа назад • 16841 просмотра

Еще пол часа со светом: графики отключений начнут действовать с 18:00 5 часов назад • 16177 просмотра

"Энергоатом" заместил все запасные части, которые ранее поставлялись из рф 5 часов назад • 15712 просмотра