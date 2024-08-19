Россия атаковала Херсон с беспилотника: ранена 34-летняя женщина
Киев • УНН
В Днепровском районе Херсона российский беспилотник сбросил взрывчатку. 34-летняя женщина получила ранения и была госпитализирована со взрывной и черепно-мозговой травмами.
Под вечер, 19 августа, войска рф атаковали Днепровский район Херсона с беспилотника. В результате инцидента ранения получила 34-летняя женщина. Об этом заявил глава Херсонской городской администрации Роман Мрочко, передает УНН.
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По словам Мрочка, оккупанты сбросили взрывчатку с дрона в Днепровском районе Херсона.
Получила ранение 34-летняя женщина. Сейчас она госпитализирована со взрывной и закрытой черепно-мозговой травмами, контузией
Напомним
В результате российской атаки дронами в Херсоне поврежден газопровод. Около 600 домовладений в Днепровском районе временно остались без газоснабжения, аварийно-восстановительные работы проведут после улучшения ситуации безопасности.