В Херсоне из-за российского обстрела пострадал ребенок
Киев • УНН
В Корабельном районе Херсона в результате российского обстрела ранена девочка 2009 года рождения. Снаряд попал рядом с домом, выбив окна, пострадавшая получила легкое ранение руки.
В Херсоне в результате обстрела российских войск ранен ребенок, сообщил в субботу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Из-за российского обстрела Корабельного района пострадал ребенок. "Прилет" был рядом с домом, в доме выбиты окна. Ранение руки получила девочка 2009 года рождения. Ее доставили в больницу. Состояние - легкое", - написал Прокудин.
По его словам, сейчас медики ее дообследуют и оказывают всю необходимую помощь.
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