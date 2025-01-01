В Херсоне из-за атаки рф в первый день года погиб 23-летний волонтер

В Херсоне в результате утреннего удара российских войск в первый день 2025 года погиб человек, сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

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"В первый день нового года россияне оборвали жизнь херсонца. Вследствие вражеского удара по Днепровскому району Херсона ранения, несовместимые с жизнью, получил мужчина", - написал Прокудин.

Как уточнил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, погибшему было 23 года. "Российские террористы обстреляли Днепровский район около 10.30. Мужчина был в помещении и получил травмы, несовместимые с жизнью", - указал Мрочко в Telegram.

"Погибший парень – волонтер, который был героическим человеком и постоянно помогал нам в восстановлении громады. Не простим…" - отметил Мрочко.

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