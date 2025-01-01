В Херсоне из-за атаки рф в первый день года погиб 23-летний волонтер
Киев • УНН
В Днепровском районе Херсона в результате российского удара погиб местный житель. Мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью, в первый день 2024 года.
В Херсоне в результате утреннего удара российских войск в первый день 2025 года погиб человек, сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.
Детали
"В первый день нового года россияне оборвали жизнь херсонца. Вследствие вражеского удара по Днепровскому району Херсона ранения, несовместимые с жизнью, получил мужчина", - написал Прокудин.
Как уточнил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, погибшему было 23 года. "Российские террористы обстреляли Днепровский район около 10.30. Мужчина был в помещении и получил травмы, несовместимые с жизнью", - указал Мрочко в Telegram.
"Погибший парень – волонтер, который был героическим человеком и постоянно помогал нам в восстановлении громады. Не простим…" - отметил Мрочко.
Новая атака рф на Херсон: женщина пострадала от вражеского удара из артиллерии1 янв. 2025, 08:50 • 10920 просмотров