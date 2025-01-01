У Херсоні через атаку рф у перший день року загинув 23-річний волонтер

У Херсоні внаслідок ранкового удару російських військ у перший день 2025 року загинув чоловік, повідомив у середу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.

Деталі

"У перший день нового року росіяни обірвали життя херсонця. Внаслідок ворожого удару по Дніпровському району Херсона поранення, несумісні з життям, дістав чоловік", - написав Прокудін.

Як уточнив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, загиблому було 23 роки. "Російські терористи обстріляли Дніпровський район близько 10.30. Чоловік був у приміщенні і отримав травми, несумісні з життям", - вказав Мрочко у Telegram.

"Загиблий хлопець – волонтер, якій був героїчною людиною і постійно допомагав нам у відновленні громади. Не пробачимо…" - зазначив Мрочко.

Нова атака рф на Херсон: жінка постраждала від ворожого удару з артилерії