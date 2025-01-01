Нова атака рф на Херсон: жінка постраждала від ворожого удару з артилерії

Російські війська продовжили гатити по Херсону після обстрілу у новорічну ніч, ще одна людина постраждала від атак рф, повідомили у Херсонській ОВА у середу у Telegram, пише УНН.

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"Близько 10:00 російські війська вкрили вогнем Дніпровський район Херсона. Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу 76-річна жінка дістала вибухову травму, контузію та уламкове поранення ноги", - повідомили в ОВА.

Жінку доставили до лікарні у середньому стані тяжкості.

У новорічну ніч росіяни обстріляли Херсон, поранили жінку