Нова атака рф на Херсон: жінка постраждала від ворожого удару з артилерії
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Дніпровський район Херсона. 76-річна місцева жителька отримала вибухову травму та поранення, її госпіталізовано у середньому стані.
Російські війська продовжили гатити по Херсону після обстрілу у новорічну ніч, ще одна людина постраждала від атак рф, повідомили у Херсонській ОВА у середу у Telegram, пише УНН.
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"Близько 10:00 російські війська вкрили вогнем Дніпровський район Херсона. Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу 76-річна жінка дістала вибухову травму, контузію та уламкове поранення ноги", - повідомили в ОВА.
Жінку доставили до лікарні у середньому стані тяжкості.
У новорічну ніч росіяни обстріляли Херсон, поранили жінку01.01.25, 08:42 • 24069 переглядiв