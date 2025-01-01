Новая атака рф на Херсон: женщина пострадала от вражеского удара из артиллерии

Российские войска продолжили бить по Херсону после обстрела в новогоднюю ночь, еще один человек пострадал от атак рф, сообщили в Херсонской ОВА в среду в Telegram, пишет УНН.

Детали

«Около 10:00 российские войска обстреляли Днепровский район Херсона. В результате вражеского артиллерийского обстрела 76-летняя женщина получила взрывную травму, контузию и осколочное ранение ноги», - сообщили в ОВА.

Женщину доставили в больницу в среднем состоянии тяжести.

В новогоднюю ночь россияне обстреляли Херсон, ранили женщину