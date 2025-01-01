Новая атака рф на Херсон: женщина пострадала от вражеского удара из артиллерии
Киев • УНН
Российские войска обстреляли Днепровский район Херсона. 76-летняя местная жительница получила взрывную травму и ранения, она госпитализирована в среднем состоянии.
Российские войска продолжили бить по Херсону после обстрела в новогоднюю ночь, еще один человек пострадал от атак рф, сообщили в Херсонской ОВА в среду в Telegram, пишет УНН.
Детали
«Около 10:00 российские войска обстреляли Днепровский район Херсона. В результате вражеского артиллерийского обстрела 76-летняя женщина получила взрывную травму, контузию и осколочное ранение ноги», - сообщили в ОВА.
Женщину доставили в больницу в среднем состоянии тяжести.
В новогоднюю ночь россияне обстреляли Херсон, ранили женщину1 янв. 2025, 06:42 • 14359 просмотров