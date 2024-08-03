Еще один человек пострадал из-за сброса россиянами взрывчатки с дрона в Днепровском районе Херсона. Также под обстрел попал мужчина в Киндейке. У него минно-взрывная травма и осколочное ранение ноги. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.

"В больницу доставлен мужчина 1984 г.р. Он пострадал в результате сброса рашистами взрывчатки с дрона в Днепровском районе города. У мужчины предварительно минно-взрывная травма. Сейчас медики его дообследуют", - написал Мрочко.

Впоследствии он сообщил о еще одном пострадавшем от вражеского дрона в Херсонской громаде.

"К медикам с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги обратился мужчина 1986 г.р. Под обстрел попал в Киндийке. Состояние раненого легкое. Далее будет лечиться амбулаторно", - отметил Мрочко.

Дополнение

В Херсоне сегодня утром вражеский дрон сбросил взрывчатку на 33-летнего мужчину возле его автомобиля, он госпитализирован.