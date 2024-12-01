В Херсоне армия рф атаковала общественный транспорт: по меньшей мере трое погибших, есть раненые

Сегодня, 1 декабря, российские оккупанты нанесли удары с беспилотников по общественному транспорту в Херсоне. Сейчас известно о по меньшей мере трех жертвах. Также 7 человек получили ранения. Об этом в воскресенье сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Около 8: 15 российские военные атаковали с БПЛА общественный транспорт в Днепровском районе. К сожалению, есть погибшие и раненые. Предварительно, очередной террористический удар врага унес жизни трех мирных жителей - написал Прокудин.

По его словам, еще 7 херсонцев получили ранения. Всех пострадавших доставили в больницу. Медики их дообслеживают и оказывают всю необходимую помощь.

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