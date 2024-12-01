В Херсоне армия рф атаковала общественный транспорт: по меньшей мере трое погибших, есть раненые
Киев • УНН
Российские оккупанты нанесли удары по общественному транспорту в Днепровском районе Херсона. В результате атаки погибли трое мирных жителей, семеро получили ранения и были доставлены в больницу.
Сегодня, 1 декабря, российские оккупанты нанесли удары с беспилотников по общественному транспорту в Херсоне. Сейчас известно о по меньшей мере трех жертвах. Также 7 человек получили ранения. Об этом в воскресенье сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает УНН.
Около 8: 15 российские военные атаковали с БПЛА общественный транспорт в Днепровском районе. К сожалению, есть погибшие и раненые. Предварительно, очередной террористический удар врага унес жизни трех мирных жителей
По его словам, еще 7 херсонцев получили ранения. Всех пострадавших доставили в больницу. Медики их дообслеживают и оказывают всю необходимую помощь.
Агрессор обстрелял Херсонщину: 2 погибших и 15 раненых1 дек. 2024, 06:26 • 9111 просмотров