В Харьковском университете Воздушных сил произошла катастрофа вертолета: 2 погибших

В Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба во время учебно-тренировочного полета произошла катастрофа вертолета Ми-2. В результате инцидента погибли двое членов экипажа. Об этом сообщили в Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, передает УНН.

Детали

«В учебной авиационной бригаде университета во время выполнения учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу вертолет Ми-2. Семья университета понесла невосполнимую потерю - экипаж воздушного судна в составе двух человек погиб.»

На месте происшествия работают следователи, профильные эксперты и специалисты специальной комиссии Министерства обороны Украины.

Командование университета и воинской части способствует детальному анализу и установлению причин авиационного происшествия. Университет также призвал воздержаться от предположений и комментариев до обнародования результатов расследования.

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