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У Харківському університеті Повітряних сил сталася катастрофа вертольота: 2 загиблих

У Харківському університеті Повітряних сил сталася катастрофа вертольота: 2 загиблих

Київ • УНН

 • 68257 перегляди

У Харківському національному університеті Повітряних сил під час навчального польоту розбився вертоліт Мі-2. Загинули двоє членів екіпажу, причини катастрофи розслідуються спеціальною комісією Міноборони.

У Харківському національному університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба під час навчально-тренувального польоту сталася катастрофа вертольота Мі-2. Внаслідок інциденту загинули двоє членів екіпажу. Про це повідомили в Харківському національному університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба, передає УНН

Деталі

"В навчальній авіаційній бригаді університету під час виконання навчально-тренувального польоту зазнав катастрофи вертоліт Мі-2. Родина університету зазнала непоправної втрати – екіпаж повітряного судна у складі двох осіб загинув."

На місці події працюють слідчі, профільні експерти та фахівці спеціальної комісії Міністерства оборони України.

Командування університету та військової частини сприяє детальному аналізу та встановленню причин авіаційної події. Університет також закликав утриматися від припущень і коментарів до оприлюднення результатів розслідування.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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