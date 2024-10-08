В Харьковской области возможны попытки работы ПВО из-за обнаружения БпЛА

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Тайные встречи Думы и Писаренко: в АРМА настаивают, что попасть в их офис можно только через центральный вход
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Тайные встречи Думы и Писаренко: в АРМА настаивают, что попасть в их офис можно только через центральный вход

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Инфекционист Голубовская рассказала о вирусе Марбург и рисках его распространения за пределы Африки
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Инфекционист Голубовская рассказала о вирусе Марбург и рисках его распространения за пределы Африки

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В Броварской громаде власть максимально способствует развитию массового детского спорта - президент Национальной украинской федерации ушу
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В Броварской громаде власть максимально способствует развитию массового детского спорта - президент Национальной украинской федерации ушу

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Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство
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Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство

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Программа uResidency: первые пользователи зарегистрировали ФЛП и открыли счета
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Программа uResidency: первые пользователи зарегистрировали ФЛП и открыли счета

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Адвокат поставил под сомнение политическую независимость АРМА и указал на странные кадровые решения
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Адвокат поставил под сомнение политическую независимость АРМА и указал на странные кадровые решения

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Дело главного юриста НБУ: следователи планируют допросить Александра Зиму
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Компоненты к БПЛА, которыми враг атакует Украину, поставляют около 50 производителей из Китая - Александр Рувин
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Харьковской области возможны попытки работы ПВО из-за обнаружения БпЛА

В Харьковской области возможны попытки работы ПВО из-за обнаружения БпЛА

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 20:35  •  1876 просмотра

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В Харьковской области могут работать системы ПВО в ответ на обнаружение разведывательных беспилотников. Ранее сообщалось о взрывах в Харькове.

В Харьковской области в ответ на обнаружение разведывательных БпЛА возможны попытки работы систем противовоздушной обороны. Об этом сообщили Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Напомним

Ранее было проинформировано о взрывах в Харькове.

В Харькове прогремел взрыв8 октября 2024, 19:49 • 5665 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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