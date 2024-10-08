В Харьковской области возможны попытки работы ПВО из-за обнаружения БпЛА
Киев • УНН
В Харьковской области могут работать системы ПВО в ответ на обнаружение разведывательных беспилотников. Ранее сообщалось о взрывах в Харькове.
В Харьковской области в ответ на обнаружение разведывательных БпЛА возможны попытки работы систем противовоздушной обороны. Об этом сообщили Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Напомним
Ранее было проинформировано о взрывах в Харькове.
В Харькове прогремел взрыв8 октября 2024, 19:49 • 5665 просмотров