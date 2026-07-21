В Харьковской области от удара российского FPV-дрона по автомобилю погибли две женщины

В Русской Лозовой на Харьковщине вечером 21 июля российский FPV-дрон ударил по автомобилю. В результате атаки погибли две женщины. Об этом сообщил начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко, информирует УНН.

Детали

По его словам, попадание произошло около 18:50.

Войска нанесли удар, предварительно FPV-дроном, по гражданскому автомобилю, который двигался по местной дороге. В результате атаки погибли две женщины. Водитель автомобиля выжил. ... С взрывной травмой, сотрясением головного мозга, контузией и осколочным ранением бедра его госпитализировали в больницу в Харькове - рассказал Задоренко.

Он также сообщил, что в результате попадания российского FPV-дрона в дом в Безруках, ранения получил 38-летний мужчина. Удар, по его данным, произошел около 20:10.

Напомним

В понедельник, 20 июля, на Харьковщине погибли взрывотехники Национальной полиции Украины Максим Мовчан и Анатолий Радковский. Они занимались разминированием деоккупированной территории области.

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