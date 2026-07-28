В Харьковской и Львовской областях раскрыли подпольные табачные фабрики, которые производили до 130 тысяч пачек сигарет ежедневно

Правоохранители ликвидировали деятельность двух подпольных табачных фабрик в Харьковской и Львовской областях. Производства имели мощности до 130 тысяч пачек сигарет в сутки, а во время обысков изъяли более 115 тысяч пачек табачных изделий, 3,5 тонны табака и оборудование на 60 млн грн. Об этом сообщает Нацполиция и БЭБ, пишет УНН.

Изготавливали табачную продукцию и сбывали на потребительский рынок под видом различных торговых марок. На производствах даже обустроили жилье для постоянного проживания работников. У подпольных производителей изъяли 115 тысяч пачек сигарет, 3,5 тонны табака, другую продукцию и оборудование на 60 млн грн

Оба производства находились в промзоне, складские помещения оборудовали промышленными производственными линиями, а цеха обеспечили сырьем, полиграфией, фильтрами и другим имуществом.

Фабрики работали в закрытом режиме. Для маскировки потребления производствами значительного количества электроэнергии и бесперебойной работы промышленных линий на заданную мощность, организаторы установили дизельные подстанции.

На Львовщине изготавливали сигареты без фильтра, производственные мощности позволяли получать до 70 тысяч пачек сигарет в сутки. А в Харьковской области, наоборот, исключительно с фильтром, и можно было изготовить до 60 тысяч пачек.

Сбывали готовую табачную продукцию под брендами украинских и европейских производителей по всей территории Украины через розничную торговую сеть, телеграм-каналы, отправляли изделия через почтовых операторов. На пачки с сигаретами наклеивали марки акцизного налога Украины неизвестного происхождения.

В БЭБ отметили, что во время обысков на обоих производствах изъяли промышленные производственные линии, готовую табачную продукцию, тонны табачного сырья, фильтр-палочки, сигаретную бумагу, упаковочные материалы, полиграфическую продукцию известных международных брендов и другое оборудование.

Теневой бизнес не должен иметь "безопасных" регионов. И у него не будет "тихих" мест, где можно безнаказанно работать