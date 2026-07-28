В Харьковской и Львовской областях раскрыли подпольные табачные фабрики, которые производили до 130 тысяч пачек сигарет ежедневно

$44.860.0551.070.11
ukenru
Эксклюзив
10:00 • 14212 просмотра
Игнорирование выводов налоговых проверок ставит под сомнение обоснованность уголовных дел БЭБ против авиакомпаний - юрист
09:37 • 14265 просмотра
Трамп изменил мнение об Украине после успехов на поле боя и встреч с Зеленским - WSJ
09:28 • 12857 просмотра
Зидан официально стал главным тренером сборной Франции
Эксклюзив
07:45 • 17898 просмотра
Раннее вмешательство и реабилитация младенцев: как не пропустить важные изменения в развитииPhoto
06:33 • 33731 просмотра
На Буковине мужчина стрелял в полицейских, ранил двоих и сбежал, его разыскивают - полиция
05:59 • 36272 просмотра
Зеленский прибыл в США на встречу с Трампом - что в фокусеPhotoVideo
05:29 • 41228 просмотра
Администрация Трампа хочет растянуть $400 млн помощи Украине до 2029 года - Reuters
28 июля, 01:58 • 39746 просмотра
Иран и Оман продолжают переговоры о восстановлении судоходства через Ормузский пролив - Bloomberg
27 июля, 19:20 • 30701 просмотра
В Польше задержали двух подозреваемых в нападении на украинцев во Вроцлаве, еще одного - ищутPhoto
Эксклюзив
27 июля, 15:23 • 85879 просмотра
Откроет ли Иран новый фронт против Украины - политолог объяснил, что стоит за угрозами Тегерана
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
6м/с
51%
746мм
Популярные новости
ФИФА признала гол Сидни Кабрала из Кабо-Верде лучшим на ЧМ-2026Video28 июля, 01:27 • 22797 просмотра
США значительно уступают Украине в производстве боевых дронов - Пентагон28 июля, 02:31 • 20036 просмотра
После выборов в госдуму рф могут ввести военное положение - росСМИ28 июля, 03:33 • 9310 просмотра
Трамп ответил на опасения по поводу запасов боеприпасов США, упомянул Украину07:33 • 12261 просмотра
Двух военнослужащих из "Скели" задержали и вручили подозрение за жестокое обращение с сослуживцами - ГБРPhotoVideo08:54 • 21599 просмотра
публикации
Игнорирование выводов налоговых проверок ставит под сомнение обоснованность уголовных дел БЭБ против авиакомпаний - юрист
Эксклюзив
10:00 • 14221 просмотра
Топ-5 оригинальных рецептов из кабачковPhoto27 июля, 17:13 • 116105 просмотра
Атака на консульство и удары по судам: о чем говорили на экстренном заседании СБ ООН, которое созвала Украина27 июля, 17:04 • 123302 просмотра
«Оленья луна» 29 июля: когда наступит и почему так называется27 июля, 14:58 • 115881 просмотра
Адвокатам врачей Odrex могут приостановить право на профессиональную деятельность – где заканчивается защита и начинается злоупотребление процессом?
Эксклюзив
27 июля, 08:06 • 151096 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Линдси Грэм
Денис Штилерман
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Белый дом
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Ариана Гранде подала в суд на хакеров за утечку музыки и видео10:46 • 2926 просмотра
Родители Чедвика Боузмана судятся с его вдовой из-за наследства и прав на имя актера26 июля, 03:10 • 105603 просмотра
Илон Маск хочет выделить 100 миллионов долларов на новую экранизацию "Одиссеи"23 июля, 09:34 • 180736 просмотра
Приближенная к Трампу блогерша Лумер с Кислицей посетила поврежденную ударом рф ЛавруPhotoVideo23 июля, 08:18 • 181288 просмотра
Почти 2 миллиона человек встретили сборную Испании после победы на ЧМVideo21 июля, 06:05 • 212952 просмотра
Актуальное
Холм
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Техника
Микоян МиГ-29

В Харьковской и Львовской областях раскрыли подпольные табачные фабрики, которые производили до 130 тысяч пачек сигарет ежедневно

Киев • УНН

 • 956 просмотра

Правоохранители раскрыли две подпольные табачные фабрики в Харьковской и Львовской областях. Изъято более 115 тысяч пачек сигарет, 3,5 тонны табака и оборудование на 60 млн грн.

В Харьковской и Львовской областях раскрыли подпольные табачные фабрики, которые производили до 130 тысяч пачек сигарет ежедневно

Правоохранители ликвидировали деятельность двух подпольных табачных фабрик в Харьковской и Львовской областях. Производства имели мощности до 130 тысяч пачек сигарет в сутки, а во время обысков изъяли более 115 тысяч пачек табачных изделий, 3,5 тонны табака и оборудование на 60 млн грн. Об этом сообщает Нацполиция и БЭБ, пишет УНН.

Изготавливали табачную продукцию и сбывали на потребительский рынок под видом различных торговых марок. На производствах даже обустроили жилье для постоянного проживания работников. У подпольных производителей изъяли 115 тысяч пачек сигарет, 3,5 тонны табака, другую продукцию и оборудование на 60 млн грн

- говорится в сообщении.

Оба производства находились в промзоне, складские помещения оборудовали промышленными производственными линиями, а цеха обеспечили сырьем, полиграфией, фильтрами и другим имуществом.

Фабрики работали в закрытом режиме. Для маскировки потребления производствами значительного количества электроэнергии и бесперебойной работы промышленных линий на заданную мощность, организаторы установили дизельные подстанции.

На Львовщине изготавливали сигареты без фильтра, производственные мощности позволяли получать до 70 тысяч пачек сигарет в сутки. А в Харьковской области, наоборот, исключительно с фильтром, и можно было изготовить до 60 тысяч пачек.

Сбывали готовую табачную продукцию под брендами украинских и европейских производителей по всей территории Украины через розничную торговую сеть, телеграм-каналы, отправляли изделия через почтовых операторов. На пачки с сигаретами наклеивали марки акцизного налога Украины неизвестного происхождения.

В БЭБ отметили, что во время обысков на обоих производствах изъяли промышленные производственные линии, готовую табачную продукцию, тонны табачного сырья, фильтр-палочки, сигаретную бумагу, упаковочные материалы, полиграфическую продукцию известных международных брендов и другое оборудование.

Теневой бизнес не должен иметь "безопасных" регионов. И у него не будет "тихих" мест, где можно безнаказанно работать

- отметил директор БЭБ Александр Цивинский.

Досудебное расследование продолжается по ст. 204 Уголовного кодекса Украины.

На Буковине начальника пограничного отдела подозревают в содействии контрабанде сигарет в Румынию08.07.26, 18:09 • 3032 просмотра

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Обыск
Бренд
Национальная полиция Украины
Львовская область
Бюро экономической безопасности Украины
Харьковская область
Украина