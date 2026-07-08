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На Буковине начальника пограничного отдела подозревают в содействии контрабанде сигарет в Румынию

Киев • УНН

 • 840 просмотра

Начальник отдела пограничной службы согласился за взятку помогать переправлять контрабандные сигареты в Румынию. Его и организаторшу схемы разоблачили прокуроры совместно с СБУ.

На Буковине начальника пограничного отдела подозревают в содействии контрабанде сигарет в Румынию

В Черновицкой области правоохранители сообщили о подозрении начальнику одного из отделов пограничного отряда. По данным следствия, он согласился помочь переправке контрабандных сигарет в Румынию за взятку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на  Офис Генерального прокурора. 

Прокуроры Черновицкой областной прокуратуры совместно с СБУ разоблачили начальника одного из отделов 31 пограничного отряда. По данным следствия, чиновник на Буковине принял предложение неправомерной выгоды за помощь в незаконной переправке сигарет в Румынию вне официальных пунктов пропуска 

– говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что в конце апреля этого года к нему обратилась женщина, которая в настоящее время находится под стражей по другому уголовному производству, и предложила чиновнику сотрудничество. В частности, за каждый незаконно переправленный ящик сигарет он должен был получать неправомерную выгоду.

Чиновник согласился сообщать служебную информацию о расположении фотоловушек и пограничных нарядов, определять безопасное время и маршруты для переправки, изменять маршруты подчиненных, чтобы избежать разоблачения контрабандистов, а также перевозить табачные изделия на собственном автомобиле через стационарный блокпост, рассчитывая избежать проверок 

– говорится в сообщении.

Кроме того, чтобы избежать подозрений, участники схемы договорились передать неправомерную выгоду уже после перевода пограничника на другое место службы.

Начальнику отдела пограничной службы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины, а организатору схемы - по ч. 3 ст. 369 УК Украины. Она находится под стражей 

– говорится в сообщении.

В настоящее время пограничнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога свыше 180 тыс. грн, а также он  отстранен от должности. 

Напомним

На Буковине правоохранители сообщили о подозрении 44-летнему гражданину Молдовы, которого подозревают в контрабанде подакцизных товаров в крупном размере. По данным следствия, в грузовике, который перевозил клубнику в Румынию, обнаружили скрытую партию сигарет стоимостью более 15 млн грн.  

Алла Киосак

Криминал и ЧП