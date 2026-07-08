На Буковине начальника пограничного отдела подозревают в содействии контрабанде сигарет в Румынию
Киев • УНН
Начальник отдела пограничной службы согласился за взятку помогать переправлять контрабандные сигареты в Румынию. Его и организаторшу схемы разоблачили прокуроры совместно с СБУ.
В Черновицкой области правоохранители сообщили о подозрении начальнику одного из отделов пограничного отряда. По данным следствия, он согласился помочь переправке контрабандных сигарет в Румынию за взятку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Прокуроры Черновицкой областной прокуратуры совместно с СБУ разоблачили начальника одного из отделов 31 пограничного отряда. По данным следствия, чиновник на Буковине принял предложение неправомерной выгоды за помощь в незаконной переправке сигарет в Румынию вне официальных пунктов пропуска
Правоохранители установили, что в конце апреля этого года к нему обратилась женщина, которая в настоящее время находится под стражей по другому уголовному производству, и предложила чиновнику сотрудничество. В частности, за каждый незаконно переправленный ящик сигарет он должен был получать неправомерную выгоду.
Чиновник согласился сообщать служебную информацию о расположении фотоловушек и пограничных нарядов, определять безопасное время и маршруты для переправки, изменять маршруты подчиненных, чтобы избежать разоблачения контрабандистов, а также перевозить табачные изделия на собственном автомобиле через стационарный блокпост, рассчитывая избежать проверок
Кроме того, чтобы избежать подозрений, участники схемы договорились передать неправомерную выгоду уже после перевода пограничника на другое место службы.
Начальнику отдела пограничной службы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины, а организатору схемы - по ч. 3 ст. 369 УК Украины. Она находится под стражей
В настоящее время пограничнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога свыше 180 тыс. грн, а также он отстранен от должности.
Напомним
На Буковине правоохранители сообщили о подозрении 44-летнему гражданину Молдовы, которого подозревают в контрабанде подакцизных товаров в крупном размере. По данным следствия, в грузовике, который перевозил клубнику в Румынию, обнаружили скрытую партию сигарет стоимостью более 15 млн грн.