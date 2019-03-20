В Харькове сожгли автомобили пограничника и предпринимателя

Ночью 19 марта неустановленные лица облили неизвестным веществом и подожгли автомобиль Skoda Octavia, принадлежащий начальнику отдела внутренней безопасности Харьковского пограничного отряда. Огнем автомобиль уничтожен полностью.

Меньше чем за 2:00 после этого инцидента неустановленные лица подожгли авто Volkswagen Golf частному предпринимателю.



Известно, что этим же автомобилем пользуется ее муж, работающий заместителем начальника одного из отделов местного управления Держгеокадастра. Автомобиль сгорел полностью. По этим фактам начаты расследования (ст. 194 УК Украины - умышленное уничтожение или повреждение имущества).



Как сообщал УНН, вчера в Киеве в Голосеевском районе столицы на Столичном шоссе 104 А сгорело семь автомобилей.