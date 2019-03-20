В Харкові спалили автомобілі прикордонника та підприємця
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. У Харкові за одну ніч спалили автомобілі, що належать співробітнику прикордонної служби та приватному підприємцю. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Вночі 19 березня невстановлені особи облили невідомою речовиною та підпалили автомобіль Skoda Octavia, що належить начальнику відділу внутрішньої безпеки Харківського прикордонного загону. Вогнем автомобіль знищено повністю.
Менше ніж за дві години після цього інциденту невстановлені особи підпалили авто Volkswagen Golf приватному підприємцеві.
Відомо, що цим же автомобілем користується її чоловік, що працює заступником начальника одного з відділів місцевого управління Держгеокадастру. Автомобіль згорів повністю. За цими фактами розпочаті розслідування (ст. 194 КК України – умисне знищення або пошкодження майна).
Як повідомляв УНН, вчора у Києві в Голосіївському районі столиці на Столичному шосе 104 А згоріло сім автомобілів.