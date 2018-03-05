В Харькове неизвестные раскрасили памятник героям УПА

"Сообщение о происшествии поступило в Киевский отдела полиции сегодня в 9:00. На место происшествия выезжали руководство отдела и следственно-оперативная группа. Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета правонарушений Киевского отдела полиции. Проверка продолжается", - говорится в сообщении.

Напомним, киевские правоохранители открыли производство по факту кражи бюста Леси Украинский с фасада здания Музея Леси Украинский в столице.