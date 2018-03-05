В Харькове неизвестные раскрасили памятник героям УПА
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Полиция устанавливает личности неизвестных, которые раскрасили памятник героям УПА в парке Харькова. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, передает УНН.
"Сообщение о происшествии поступило в Киевский отдела полиции сегодня в 9:00. На место происшествия выезжали руководство отдела и следственно-оперативная группа. Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета правонарушений Киевского отдела полиции. Проверка продолжается", - говорится в сообщении.
Напомним, киевские правоохранители открыли производство по факту кражи бюста Леси Украинский с фасада здания Музея Леси Украинский в столице.