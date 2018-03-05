В Харкові невідомі розфарбували пам’ятник героям УПА
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Поліція встановлює особи невідомих, що розфарбували пам’ятник героям УПА у парку Харкова. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, передає УНН.
“Повідомлення про подію надійшло до Київського відділу поліції сьогодні о 9:00. На місце події виїжджали керівництво відділу та слідчо-оперативна група. Інформація про подію зареєстрована в Журналі єдиного обліку правопорушень Київського відділу поліції. Перевірка триває”, — йдеться в повідомлені.
Нагадаємо, київські правоохоронці відкрили провадження за фактом крадіжки бюсту Лесі Українки з фасаду будівлі Музею Лесі Українки у столиці.