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В Харкові невідомі розфарбували пам’ятник героям УПА

Київ • УНН

 • 8387 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Поліція встановлює особи невідомих, що розфарбували пам’ятник героям УПА у парку Харкова. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, передає УНН.

“Повідомлення про подію надійшло до Київського відділу поліції сьогодні о 9:00. На місце події виїжджали керівництво відділу та слідчо-оперативна група. Інформація про подію зареєстрована в Журналі єдиного обліку правопорушень Київського відділу поліції. Перевірка триває”, — йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, київські правоохоронці відкрили провадження за фактом крадіжки бюсту Лесі Українки з фасаду будівлі Музею Лесі Українки у столиці.

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