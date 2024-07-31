Председатель ОВА Олег Синегубов заявил, что в Харькове уже было 40 случаев с поджогом автомобилей украинских, всех причастных нашли. Об этом он рассказал в эфире телемарафона, передает УНН.

Да, есть такая схема, что россияне через телеграмм-каналы вербуют людей, для поджогов автомобилей ВСУ. В среднем они предлагают за это от 20 до 40 тысяч гривен. В основном, субъектами таких преступлений являются преимущественно несовершеннолетние, а иногда и дети. У нас зафиксировано около 40 случаев в самом Харькове, по поджогам - говорит Синегубов.

По его словам, все подобные преступления раскрыты и все преступники наказаны.

Напомним

Подобные случаи были в Одессе, там задержали 6 местных жителей, которые по заказу спецслужб рф сожгли 15 автомобилей ВСУ.

А в Киеве на днях неизвестные сожгли медицинский эвакуационный автомобиль военных.